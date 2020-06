Enquête de la CCI de Toulouse 31 : réouverture des commerces en demi-teinte

Selon une enquête a été menée par la CCI de Toulouse, du 19 au 25 mai 2020, auprès de 600 établissements de la Haute-Garonne (hors commerces alimentaires, hôtels, cafés et restaurants), plus de neuf commerces et points de vente sur dix sont désormais ouverts en Haute-Garonne. Seulement 6% des établissements autorisés à rouvrir ont différé leur ouverture. Il s’agit d’agences de voyages, d’activités exercées pour les mariages, les foires et salons, mais également d’établissements envisageant une fermeture définitive.

19% des commerces ont déjà retrouvé un niveau quasi-normal de chiffre d’affaires et 48% ont retrouvé la moitié de leur chiffre d’affaires habituel. Toutefois, 85 % des dirigeants expriment des difficultés, souvent multiples, liées à la reprise post confinement : pour 47 % d’entre eux, la difficulté principale reste la gestion des approvisionnements (retards, incertitudes, défaillances de fournisseurs, tarifs, etc.)

Pour les six prochains mois, de nombreux commerçants sont inquiets et pessimistes, les deux semaines post-confinement laissant présager une reprise d’activité très progressive dans des structures où la trésorerie a souffert du manque de recettes. La préservation des emplois y reste incertaine. Les gestionnaires de boutiques s’inquiètent également de l’installation de nouveaux modes de consommation, digitaux, expérimentés durant la période de confinement.