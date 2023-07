Epsi, spécialiste de la surveillance radar, lance une nouvelle offre entièrement compactée

Epsi, fabricant toulousain spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes de surveillance radar par onde continue, annonce le lancement de Sentinis, solution novatrice entièrement compactée qui permet de minimiser les coûts annexes.

Jusqu’ici centrée sur la technologie radar, le lancement de Sentinis permet à Epsi de proposer un produit « plug and play » (en français « brancher et utiliser »), prêt à l’emploi pour une mise en service immédiate. Sa mise en œuvre requiert ainsi un minimum d’intervention, sans installation de logiciels ou de matériels complémentaires, ce qui pourrait permettre de réduire les erreurs de paramétrage et de manipulation.

L’expertise dont fait preuve Epsi depuis sa création en 2019 lui a valu d’être sélectionnée par le ministère des Armées françaises, de même que par l’ensemble des acteurs de la filière Énergie, pour la protection de leurs sites.