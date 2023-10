Éric Vacaresse, Forum Santé du Futur : « Fédérer autour d’un projet national ambitieux »

Éric Vacarese, pourquoi ce forum ?

Je suis ravi que l’on ait organisé ce forum [1], avec notamment des chercheurs de premier plan de la santé et de l’intelligence artificielle. Nous avons une chance incroyable de pouvoir monter, en France, une filière de premier plan mondial autour des datas, dont Toulouse sera une place forte. Comment l’introduire ? Comment la constituer de manière éthique, à ce moment particulier, sans se laisser dépasser par les techniques ? Ce sont ces enjeux dont on a débattu tout au long de cette journée

Quels sont les freins à la constitution de cette filière ?

Le secteur est complexe à appréhender, et les acteurs ont du mal à se fédérer autour d’un projet commun. J’ai par exemple été impliqué dans des projets tel que le Health Data Hub, créé en 2019, qui associe près de soixante parties prenantes pour regrouper les données de santé, en vue de conduire les recherches sur les diagnostics, analyser les effets secondaires des traitements ou faire évoluer les essais cliniques. D’une part, le business modèle est compliqué à mettre en œuvre, et d’autre part, les dépositaires des entrepôts de données ont des difficultés à partager ce qu’ils considèrent comme un capital propre. C’est souvent une question de dogme. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet lors du forum et vu que les positions pouvaient évoluer vers le partage d’un enjeu commun.

Plus il y a de données, plus les cohortes sont pertinentes…

Le partage des données est une chance pour la société, les données collectées auprès de l’ensemble des acteurs permettent un brassage extraordinaire de typologies de personnes. Un entrepôt seul ne suffit pas à obtenir cette diversité. Dans ce système, ce sont les industriels qui financent ce trésor, puisque l’accès devient gratuit pour le monde de la recherche. Le Health Data Hub, voulu par le gouvernement, devient de facto le gestionnaire des fonds. La stratégie de la France se gagnera peut-être au niveau européen, ce qui me semble souhaitable.

L’autre enjeu majeur, c’est l’utilisation des intelligences artificielles pour faire progresser les recherches en santé. Comment voyez-vous l’arrivée de ces technologies dans le domaine de la santé ?

Elle est extrêmement rapide. La question est : jusqu’où est-on capable d’aller, dans le domaine de la santé, pour permettre aux intelligences artificielles de « faire le travail » de diagnostics, d’opérations à distance, d’influence sur les politiques de santé publique, etc. ? Les réflexions autour des limites éthiques et juridiques doivent se conduire dans le même temps, ce qui est la condition pour faire de l’Europe un leader dans le domaine de la santé. Nous bénéficions d’une réglementation stricte, c’est une chance, mais le sujet est éminemment international : quelles politiques vont conduire les États-Unis, la Chine ou l’Inde en la matière ? Ces pays ne se posent pas les mêmes questions que nous.

Un bilan de cette journée ?

Avec l’IA, les avancées techniques sont remarquables et très prometteuses, en matière d’organisation des soins, de diagnostics, de développement des médicaments. Nous avons pris collectivement conscience des enjeux à être et rester un pays leader de la donnée et à faire de Toulouse une place forte dans le domaine de la santé. Il faudra savoir exploiter ces potentielles ressources économiques et d’emplois, mais aussi de publications de recherche internationales pour créer une réelle dynamique. L’émergence de supercalculateurs quantiques va encore contribuer à faire évoluer la donne.

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Sur la photo : Éric Vacaresse, président d’Eurobiomed, lors du Forum Santé du Futur. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.