Le pôle de compétitivité Aerospace Valley, l’Université de Toulouse et l’Observatoire Midi-Pyrénées organisent, le 9 février prochain, une journée autour des appels à projets Espace dans le cadre du plan d’investissement de l’État, France 2030.

Séances plénières de mis en lumière des appels à projets, présentation des laboratoires et des entreprises présentes et sessions d’échanges seront au programme. Programme complet et inscriptions en ligne.

Jeudi 9 février 2023, de 9 à 17 heures, à la Maison de la valorisation, 75 cours des Sciences

à Toulouse.