Événementiel. La société toulousaine Stop&Go entre au capital de Dazzl

La société toulousaine Stop&Go, spécialisée dans la conception de programmes live et de contenu, annonce son entrée au capital de Dazzl. Cette entreprise édite une solution qui permet de pousser des contenus live provenant de smartphones ou caméras professionnelles et de les distribuer sur les réseaux sociaux en direct ou en différé.

Stop & Go réalise 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle participe au capital de Dazzl à hauteur de 6,5%. Dazzl, basée à Rennes, prépare également une levée de fonds et souhaite garder son chiffre d’affaires confidentiel.

« En perpétuelle quête d’innovation, conscients des enjeux économiques et écologiques qui pèsent sur la production de live, notamment sportif, conscients de la révolution que va provoquer l’arrivée de la 5G en termes de transmission de datas ; les dirigeants des deux entreprises ont décidé de s’associer en vue d’accélérer leurs croissances respectives », indique les dirigeants dans un communiqué conjoint. « L’alliance du savoir-faire en matière de production de contenus broadcast de Stop & Go Production et de la technologie innovante Dazzl permet d’apporter des solutions extrêmement efficientes économiquement, vertueuses écologiquement et qualitatives aux acteurs du marché du sport, de la news ou de l’événementiel. »