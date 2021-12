Face au rechauffement climatique, l’Arec et la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie s’allient

Lors du Forum européen des énergies renouvelables Energaïa qui s’est tenu à Montpellier, l’Agence régionale énergie climat d’Occitanie (Arec) a signé un accord avec la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie. Elles étaient représentés par leur président respectif Christian Assaf (Arec) et Denis Carretier (chambre régionale d’agriculture).

La convention de partenariat concerne le sujet de la comptabilisation des gaz à effet de serre et de l’observation du changement climatique dans le secteur agricole. L’Arec anime l’Observatoire régional de l’énergie Occitanie (Oreo), un outil d’observation et d’information sur la situation énergétique régionale. La Chambre régionale d’agriculture pilote elle Oracle Occitanie, l’Observatoire régional sur l’agriculture et le changement climatique, qui a pour objectif d’identifier les tendances climatiques et agricoles en cours. En mutualisant leurs forces, les deux organisations veulent devenir un service d’information complet et de référence dans leur région.