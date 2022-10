Faire de l’Occitanie un maillon fort de la filière biothérapie

Dans le cadre du plan France 2030 et de la stratégie nationale d’accélération Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes, l’université Toulouse 3 – Paul-Sabatier est candidate, en coll boration avec l’Université de Montpellier, l’Insa et le Groupe IMT, à l’Appel à manifestations d’intérêt (AMI) « compétences et métiers d’avenir » lancé fin 2021 par l’État. La France ambitionne d’être un leader en biothérapies et de produire au minimum vingt biomédicaments d’ici à 2030, et l’Occitanie compte bien prendre sa part.

Pour cela, la formation a été identifiée comme un facteur clé, alors que l’observatoire des métiers de l’industrie pharmaceutique montre que le secteur recrute en moyenne 10.000 personnes par an et que le rapport Innovation Santé 2030 prévoit un objectif de doublement des effectifs sur secteur des biotechnologies en santé d’ici à cinq ans. Pour former les talents de demain et accompagner l’évolution des salariés actuels, il faut donc travailler à une évolution des formations. En Occitanie, l’équipe du Défi clé Biothérapies Innovation Occitanie, porté par l’Inserm, dont l’objectif est la structuration de la recherche académique, a dressé un état des lieux des formations régionales. Une initiative qui répond parfaitement aux besoins de l’AMI.

Du bac pro au Master 2

« On sait que les gros manques portent sur les techniciens, à savoir bac+2, bac+3. Mais cela passe aussi par l’amélioration des formations existantes en master et doctorat et par la formation continue », explique Camille Malaval-Sutra, cheffe de projet du Défi clé. De nombreux métiers sont couverts par les établissements régionaux en ce qui concerne les bac pro et BTS. Du fait de la présence de Pierre Fabre, Castres propose par exemple de nombreuses formations pour devenir pilote de ligne automatisé, qualiticien, formulateur (bac pro Bio-industries de transformation, BTS Bioanalyses et contrôles, BTS Bioqualité, etc.). On trouve également des BTS pour former au métier de technicien chimiste à Toulouse et à Bagnols-sur-Cèze. Montpellier et Perpignan disposent par ailleurs d’un BP Préparateur en pharmacie et de nombreuses autres formations sont disponibles dans la région.

À l’échelon supérieur, l’offre est complétée par les masters de l’Université de Montpellier (Bio-Santé, Gestion des essais thérapeutiques, Detect-bio, Bioinformatique, biostatistique, etc.) et de l’université Toulouse 3 - Paul-Sabatier (Biologie-Santé, Biologie moléculaire et cellulaire, Biotechnologies, Génie des procédés et bio-procédés, Sciences du médicament et des produits de santé, etc.). En ajoutant à cela l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier, Polytech Montpellier, l’Insa Toulouse et Aniti, l’Occitanie a tous les atouts pour structurer la filière dans le temps.

