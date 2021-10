En 2023, le campus de l’Université Paul Sabatier aura son observatoire astronomique

« Un observatoire à la portée de tous, pour démocratiser l’astronomie et la recherche scientifique », affirme Hadrien Dupuis, porteur du projet UPS in Space depuis 2018. L’association étudiante a conçu le projet de réaliser un observatoire pour « faire de la science en amateur » mais aussi de la médiation scientifique sur le campus de l’Université Paul Sabatier. C’est le tout premier observatoire 100% étudiant de France, disponible pour les étudiants, le milieu scolaire, et le grand public en général.

L’observatoire compte étudier des astéroïdes, les passages d’exoplanètes devant leur étoile et bien d’autres phénomènes. Les données pourront approvisionner les différentes bases. Pour cela, les instruments d’observation de l’observatoire, et notamment le télescope principal, seront complétés d’accessoires d’imagerie et de spectrométrie placés sous une coupole. UPS in Space a voulu dédier l’observatoire à l’astrophysicienne Jocelyn Bell pour défendre l’accessibilité des sciences de l’astronomie. Doctorante quand elle a découvert le tout premier pulsar, c’est son directeur de thèse qui en a profité pour obtenir le prix Nobel.

Le budget total du projet, de 250.000 euros, est déjà financé à 60%. Il compte plusieurs partenaires : l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap), l’Observatoire Midi-Pyrénées, la Région Occitanie et l’Université à travers sa fondation Catalyses. Après l’étape de financement participatif, UPS in Space se lancera dans la recherche de financements privés. Prochaine étape, travailler à la mise en place d’un modèle économique pour l’exploitation de l’observatoire. Pour contribuer à travers la campagne Ulule.