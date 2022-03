France Bleu Hérault. L’artisan parfumeur Arthur Dupuy rend hommage au Jardin des Plantes de Montpellier

L’Atelier Arthur Dupuy, fondé par Arthur Dupuy et Isabelle Parrot il y a six ans, vient de sortir Eau de Bellaval, un parfum d’intérieur. Sa particularité, c’est qu’il rend hommage au Jardin des Plantes de Montpellier, un lieu qui est le vestige d’une époque où Montpellier était la « capitale du parfum ». Interview avec Arthur Dupuy.

Vous dîtes que c’est un parfum du Jardin des Plantes de Montpellier. Est-ce qu’on a donc l’impression, quand on parfume une pièce, de s’y promener ?

Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C’est un parfum créé autour de l’eau de la reine de Hongrie, qui a été fabriquée par les nez de Montpellier. Et il s’appelle Eau de Belleval, car il rend hommage à Pierre Richer de Belleval celui qui, sur demande d’Henri IV, a créé le Jardin des Plantes de Montpellier en 1593.

Votre parfum a des notes de la mer et de romarin. Est-ce qu’il n’a été créé qu’avec des plantes du Jardin ?

Non ! Ça serait impossible ! Il faut beaucoup trop de romarin, il aurait fallu raser le Jardin des Plantes pour ne planter que du romarin, ça aurait été dommage ! En revanche, on a travaillé en collaboration avec les jardiniers. C’est eux qui nous ont permis d’identifier les différentes espèces de romarin. Et ce sont eux qui nous ont permis d’élaborer « la » recette du romarin de Montpellier !

Et pourquoi des embruns maritimes ?

D’abord parce que je viens de Sète. Ensuite parce que, quand il y a un vent de Sud, on sent cet embrun maritime qui entre dans la ville de Montpellier. Et enfin, parce que c’est l’innovation. Aujourd’hui, on ne peut pas extraire de l’eau de mer. Donc, dans un parfum, des molécules ont été créées pour donner cette odeur d’eau de mer. Et il nous semblait que ça alliait parfaitement l’ancien, l’histoire de Montpellier comme capitale ancestrale du parfum, et le moderne.

Propos recueillis par Clara Guichon

Sur la photo : Arthur Dupuy et Isabelle Parrot sont les cofondateurs de l’atelier Arthur Dupuy - Crédits : Charlène Pelut



