France Bleu Hérault. Sharvy, une application montpelliéraine pour gérer les espaces dans les entreprises

La start-up montpelliéraine Sharvy, anciennement My Car Spot, a développé une application qui permet aux entreprises de gérer l’espace, dans leur parking, leurs bureaux ou leur restaurant d’entreprise. Une façon de répondre aux problématiques qui ont émergé avec le Covid-19. Interview avec Stéphane Seigneurin, le fondateur de l’entreprise.

Vous avez créé une application qui sert à gérer les places de parking des entreprises. Comment ça marche ?

Effectivement, c’est une application qui est destinée aux entreprises qui, souvent, ont des parkings qui sont réservés à certains collaborateurs qui ne sont pas forcément sur site. Ils peuvent être en télétravail, en déplacement ou malades. Or, à ce moment-là, on dit aux autres que le parking est complet.

Nous avons donc développé une application qui, automatiquement, va distribuer les places disponibles en prenant en compte aussi les types de place demandés. Par exemple une place pour véhicules électriques ou pour un deux-roues (vélo, moto, trottinette).

Concrètement, les collaborateurs peuvent faire une demande pour une place de parking le dimanche soir, depuis leur canapé. Instantanément, ils reçoivent une notification qui va leur dire s’ils ont le droit, voire préciser par exemple que c’est la place 12, qui est au deuxième sous-sol. Et puis, ils vont voir le plan du parking. Ça les aide à gagner du temps et ils savent exactement où ils peuvent aller et de façon complètement sécurisée.

Récemment, vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc : la question des jauges dans les entreprises. J’imagine que c’est quelque chose que vous avez ajouté avec le Covid-19 ?

En fait, on a diversifié nos solutions pour ne plus gérer que du parking, mais aussi gérer les espaces de travail : les bureaux et la cantine. C’est particulièrement apprécié dans les entreprises parce qu’elles sont obligées de mettre des distanciations. Puis, il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui sont en télétravail.

Et dans l’application, on prend en compte ces critères : le nombre de jours où la personne a le droit d’être sur site ; la capacité de remplissage de chacune des salles avec des jauges. On gère aussi la restauration d’entreprise pour pouvoir gérer les réservations sur des créneaux horaires.

Qui sont vos clients ?

Ce sont généralement des entreprises urbaines, qui ont au moins 40 salariés : des entreprises assez grosses. Ça va jusqu’aux grosses multinationales. On est présent dans une dizaine de pays en Europe. Et 30% de notre chiffre d’affaires se fait à l’export.

La crise sanitaire, on en sortira bien un jour... Vous n’avez pas peur que votre application soit bientôt périmée ?

On se rend compte que le monde de l’entreprise devient de plus en plus complexe... Évidemment, on n’est pas dans des phases de confinement total, mais le télétravail va rester intégré à la façon de fonctionner de l’entreprise. Nous, on s’inscrit complètement dans ce cadre-là. Et sur l’année 2021, on a eu une croissance très forte.

Propos recueillis par Clara Guichon

Ecoutez l’interview de Stéphane Seigneurin avec France Bleu Hérault