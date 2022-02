France Bleu Hérault. A Montpellier, Yuyo fabrique des planches de surf écolos à partir de déchets plastiques

Fondée en 2018, Yuyo fabrique des planches de surf écoresponsables. La start-up montpelliéraine utilise des déchets plastiques comme matière première dans son imprimante 3D. Interview avec Romain Paul, le fondateur de l’entreprise.

Vous créez vos surfs avec des déchets plastiques. Lesquels ? Et comment transformez-vous tout ça en planches ?

Effectivement, on a repensé la façon dont on fabrique les planches de surf. On a remplacé les mousses en polystyrène ou polyuréthane, qui constituent habituellement les planches, par un noyau fait de PET recyclé. Ce PET recyclé, il provient de déchets médicaux qui sont en fait des plateaux qui servent à stériliser les outils de chirurgie. Ils sont récupérés, broyés et reconditionnés sous forme de filaments que nous utilisons pour l’impression de nos planches.

Donc, en fait, c’est la matière première que vous mettez dans vos imprimantes 3D ?

Exactement ! Et si vous voulez, c’est une structure creuse, alvéolaire, que l’on vient ensuite stratifier avec un alliage de matériaux biocomposites. Le principe du biocomposite, c’est de remplacer les fibres synthétiques par des fibres naturelles et les résines pétrosourcées par des résines d’origine végétale.

Est-ce qu’on sait quel est l’impact des surfs classiques sur les écosystèmes marins ?

On est en train de s’en rendre compte. Si vous allez, l’hiver, sur les plages de Villeneuve-lès-Maguelone, par exemple, vous voyez que tous les 1m50, il y a un morceau de mousse, en polystyrène ou en polyuréthane. Ce qu’on sait aujourd’hui, c’est que les océans sont extrêmement pollués par des déchets plastiques. On sait que ça représente un niveau de toxicité pour les poissons et pour les plantes qui sont en milieu marin. Et on est en train de découvrir également que ça a des impacts sur les hommes puisque tout est imbriqué. On en prend conscience, mais on ne sait pas tout.

Pourriez-vous utiliser les déchets qu’on trouve dans les mers, les océans et de manière générale, dans la nature ?

Le but du jeu, c’est effectivement de produire nous-mêmes notre propre matière. C’est ce qui nous occupe pas mal de temps en ce moment.

Propos recueillis par Clara Guichon

Ecoutez l’interview de Romain Paul, fondateur de Yuyo