François Amalric, Toulouse Cancer Santé : « Deux projets financés par la fondation sont en essai clinique »

François Amalric, pouvez-vous revenir sur la raison d’être de la fondation et son fonctionnement ?

La fondation Toulouse Cancer Santé a été lancée en 2006 en appui de la création de l’Oncopole. Elle a pour but le soutien de projets de recherche à Toulouse dans la lutte contre le cancer. Cela englobe l’ensemble des équipes toulousaines qui travaillent sur le cancer, que ce soit à l’Oncopole, à l’IUCT, dans des laboratoires, au Laas dans les nanotechnologies ou depuis deux ans, à l’Irit avec l’intelligence artificielle appliquée à la santé. La force de l’Oncopole est d’associer des cliniciens et des chercheurs. Les premiers, en fonction des réponses des patients aux thérapies, vont interroger les seconds. C’est ainsi que la recherche progresse. Nous avons démarré la fondation avec une dotation initiale de 21,5 millions d’euros, dont 10 millions d’euros apportés par TotalEnergies. GSK, AmGen et Pierre Fabre ont participé à hauteur d’1 million d’euros chacun, Siemens pour 500.000 euros et l’Etat a contribué pour 8 millions d’euros. Le principe est que 10,75 millions d’euros sont non consommables. Les produits financiers de leurs placements sont alloués aux frais de fonctionnement de la fondation. Donc 100 % des dons sont affectés aux projets de recherche. En 2021, nous avons récolté 696.000 euros et, en 2022, près de 875.000 euros. La plus grosse part provient d’événements caritatifs organisés par la fondation. Le reste vient, pour à peu près 200.000 euros chacun, du grand public et d’entreprises.

Depuis sa création, la fondation a financé une cinquantaine de projets. Pouvez-vous détailler les plus grandes avancées ?

Notre conseil scientifique, constitué de douze experts, dont la moitié de Français non Toulousains et l’autre moitié d’Européens, retient à peu près 20 % des projets qui nous sont présentés. Notre principe est de soutenir des projets innovants, à risque, dans leur phase d’amorçage, période où les financements sont difficiles à trouver pour les chercheurs, car il n’y a encore aucun résultat. Notre subvention moyenne se situe entre 100.000 et 200.000 euros. Elle peut aussi être fléchée vers l’achat d’un équipement de pointe ou le recrutement de chercheurs et d’ingénieurs de haut niveau. La recherche, c’est comme le foot. Le transfert de chercheurs stars coûtent cher ! Deux projets, l’un sur le mélanome, l’autre sur une sous-classe du cancer du poumon, sont très prometteurs et déjà en essai clinique. Dans les deux cas, les chercheurs ont identifié une protéine surexprimée chez les patients qui rechutaient. Et, dans les deux cas, un anticorps déjà présent sur le marché sous forme de médicament existait.

En termes de recherche clinique intégrée, l’Institut Gustave Roussy à Villejuif (400 lits) se situe juste devant l’Oncopole (320 lits). Pour autant, sa fondation a collecté 26 millions d’euros en 2021, contre 696.000 euros pour l’Oncopole la même année. Pourquoi un tel déséquilibre ?

Déjà, le bassin de population drainé par Villejuif, en banlieue parisienne, est de 10 à 15 millions de personnes contre 1,5 million de personnes pour Toulouse. Ensuite, les sièges sociaux des grandes entreprises du CAC 40, susceptibles d’être donatrices, sont tous à Paris. En regard, Toulouse reste pauvre ! Oui, il y a encore Paris et le reste de la France. Mais l’Oncopole est un vrai succès. Nous sommes ainsi passés de 200 chercheurs en 2014 à 450 en 2023.

Quel est, dans ces conditions, votre objectif de dons en 2023 ?

Nous aimerions atteindre 1 million d’euros mais les temps sont difficiles. La baisse du pouvoir d’achat impacte nos 9000 donateurs particuliers et les entreprises deviennent frileuses, compte-tenu du contexte d’inflation et de crise en Ukraine. Pour dynamiser les dons, nous organisons le 9 octobre prochain une vente aux enchères de grands vins et de séjours hôteliers à la Gare Matabiau. Et, du 23 septembre au 14 octobre 2023, aura lieu un challenge interentreprises sportif, caritatif et connecté, le Ride, Row and Run. Douze entreprises sont déjà participantes dont Decathlon, Continental, Newrest, Greenflex, Mazars, la Mutuelle du rempart et TotalEnergies. D’autres sont bienvenues ! Nous avons plus que jamais besoin des dons de tous.

Propos recueillis par Isabelle Meijers

Sur la photo : François Amalric, directeur général de la fondation Toulouse Cancer Santé et ancien directeur de recherche au CNRS. Crédit : Lydie Lecarpentier - DR.