Frédéric Denise, nouveau directeur commercial et développement de Tarmac Aerosave

Tarmac Aerosave, groupe expert du stockage, de la transition, de la maintenance et du recyclage d’avions et de moteurs, vient de nommer Frédéric Denise directeur commercial et développement. Il succède à Alain Leboucher, en poste depuis 2018.

Titulaire d’un MBA de l’Institut supérieur de gestion, Frédéric Denise a débuté son parcours en 1986 chez EADS Sogerma Services, en tant que directeur commercial des zones Europe et Asie. En 1996, il rejoint la filiale américaine du groupe Barfield, en Floride, en tant que responsable des ventes sur le continent américain.

Frédéric Denise prend le poste de directeur exploitation de Barfield en 2004 puis en devient président en 2007. En 2015, il rejoint Zodiac Services à Atlanta, en tant que directeur d’exploitation, responsable du développement et de la gestion de l’activité surplus du groupe ainsi que des programmes cabine. En 2018, il rejoint GA Telesis en Floride comme directeur stratégie et développement.

Installé en 2007 à Tarbes (France), en 2013 à Teruel (Espagne), à Toulouse-Francazal (France) en 2017 et à Paris-Vatry en 2020, Tarmac Aerosave offre une des plus grandes capacités de stockage d’avions et de moteurs en Europe. Les quatre sites peuvent accueillir jusqu’à 280 avions et l’activité de maintenance couvre les principales plateformes commerciales du secteur (Airbus, Boeing, ATR, Bombardier, Embraer).