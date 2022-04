Aéronautique. L’emploi redécolle chez Tarmac Aerosave, qui peine à recruter

Après Sabena Technics, Airbus, Liebherr ou encore Airplane, c’est au tour de Tarmac Aerosave, spécialisé dans la maintenance, le stockage et le recyclage d’avion, dont le siège est à Azereix, près de Tarbes (Hautes-Pyrénées), d’annoncer un recrutement de 150 personnes en CDI qualifiées, formées et expérimentées.

Cette filiale d’Airbus, de Safran et de Suez Environnement prévoit de compléter ses équipes à Teruel, en Espagne, avec soixante-cinq nouvelles recrues, ainsi qu’à Tarbes (soixante-cinq personnes) et à Toulouse-Francazal (vingt personnes). Parmi eux, une centaine de mécaniciens aéronautiques, de techniciens aussi. Et une cinquantaine de chefs d’équipe maintenance, responsables de projet, logisticiens, approvisionneurs...

« Nous avons des difficultés à recruter », concède Alexandre Brun, président de Tarmac Aerosave, en poste depuis janvier dernier pour un mandat de quatre ans. « Tout le monde cherche, c’est tendu, notamment pour les sites de Tarbes et Teruel. » Pour augmenter ses chances, Tarmac ne lésine pas sur les moyens. Outre une présence sur les réseaux sociaux, la filiale enchaîne les salons professionnels dans le Sud-Ouest, à Bordeaux et Perpignan, ainsi qu’à Madrid. D’ailleurs, l’entreprise sera présente à Synergie Aéro à Toulouse, le 11 avril, et à Travail-Avenir-Formation à Tarbes, le 20 avril. Tarmac arpente aussi quelques bases militaires, sachant que d’anciens militaires en retraite peuvent être disponibles et intéressés.

Reprise fragile

Pour Tarmac, ces besoins en recrutement s’expliquent par la reprise de l’activité maintenance. « Les compagnies aériennes préparent l’été. Elles anticipent et cela nous met en tension », explique Alexandre Brun, qui a effectué une grande partie de son parcours professionnel chez l’équipementier Safran. Néanmoins, l’activité de démantèlement n’a pas encore repris des couleurs. « Le marché de l’occasion est atone puisque nos clientes, dont les avions sont cloués au sol, n’ont pas besoin de pièces détachées. Aujourd’hui, elles sont dans l’attente », ajoute le président, qui reste « confiant » et « vigilant ».

« L’activité devrait redécoller au second semestre 2022, à condition que la reprise fragile se confirme », croit-il savoir. Mais, plusieurs facteurs peuvent ralentir les prévisions : une nouvelle vague de Covid-19, la guerre en Ukraine et la hausse du prix du pétrole.

Audrey Sommazi

Sur les photos : Le site de Tarmac Aerosave, près de Tarbes. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.