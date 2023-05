Le drone de Donecle inspecte les avions de Tarmac Aerosave

Un accord gagnant-gagnant. À l’occasion du plus grand salon mondial de la maintenance aéronautique (MRO) qui s’est tenu à Atlanta, aux États-Unis, du 18 au 20 avril, Donecle (conception de drone pour l’inspection des avions), et Tarmac Aerosave (maintenance et stockage des avions) ont dévoilé un accord de partenariat. L’Iris GVI, le dernier drone autonome du droniste toulousain commercialisé en 2022, inspecte le fuselage et les moteurs des avions stationnés par la filiale d’Airbus à Tarbes (Hautes-Pyrénées), à Teruel, en Espagne, et à Toulouse-Francazal.

Après une campagne de tests qui s’est déroulée sur le site de Toulouse-Francazal, la solution, sans pilote ni GPS, combinée à un logiciel d’analyse d’images, est aujourd’hui opérationnelle pour les avions monocouloirs et les gros porteurs, placés sous un hangar ou au grand air près des Pyrénées. « Le drone observe les défauts, les impacts de foudre, l’érosion, mesure leur taille, détermine leur position exacte avant d’en faire un rapport dont l’historique est stocké dans un cloud », précise Adélaïde Poisson, responsable marketing et communication chez Donecle. L’avantage de ce drone est le gain de temps, selon elle. « L’inspection par drone est réalisée en moins de deux heures alors que l’inspection manuelle qui comprend la pose d’échafaudage, se réalise en douze à vingt heures », poursuit-elle, tout en précisant que le drone est « un outil d’aide à la décision ». Et qu’il ne se substitue pas à un opérateur.

Second tour de table en 2023

Fondée en 2015 par Matthieu Claybrough et Alban Deruaz-Pepin, Donecle a conçu et assemblé trente drones dans ses locaux installés au sein de l’Iot Valley, à Labège. Une vingtaine d’exemplaires ont été livrés à des clients variés : compagnies aériennes (Air France), centres de réparation de maintenance (Régional jet center) ou encore l’Armée française et la Royal Air Force. Pour accompagner son développement, l’entreprise prévoit un second tour de table de trois à cinq millions d’euros qui serait bouclé cette année. En 2016, l’entreprise Delta Drone était entrée au capital de Donecle, apportant 1 million d’euros. Avec vingt-six emplois, le droniste espère recruter une quinzaine de salariés en 2024.

Audrey Sommazi

Photo d’illustration fournie par Donecle.