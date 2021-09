L’hébergeur et opérateur toulousain Fullsave rachète un concurrent occitan

L’hébergeur et opérateur télécoms Fullsave, dont le chiffre d’affaires a atteint 8,5 millions d’euros en 2020, a annoncé cet été le rachat de Netiwan, entreprise du même secteur fondée en 2010 et présente à Béziers, Montpellier et Nîmes [1].

Fullsave, qui a par ailleurs obtenu la certification Iso 27001 cet été, souhaite ainsi s’imposer sur l’axe Bordeaux-Toulouse-Montpellier-Marseille. L’opérateur télécoms prévoit d’augmenter la capacité de ses infrastructures avec l’extension de son data center de Toulouse et le projet de construction d’un data center à Montpellier.