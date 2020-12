L’opérateur Fullsave rejoint le groupe Eurofiber

Fullsave, l’hébergeur et opérateur télécom toulousain, s’apprête à rejoindre le groupe européen Eurofiber, acteur de premier plan dans le monde des infrastructures numériques. Ce rapprochement est prévu pour janvier 2021.

Il va permettre à Fullsave de pérenniser son activité et de se développer davantage dans le sud de la France, à l’image de ce qui a été fait sur Toulouse et Bordeaux. Le groupe Eurofiber est déjà implanté dans le nord de la France, sur la région lilloise, avec plusieurs entités. Selon Fullsave, il n’y a aucun changement ni impact sur les contrats existants et l’organisation de l’entreprise reste inchangée.