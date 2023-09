À Montpellier, Futurapolis 2023 met le cap sur le sport-santé

Le forum Futurapolis Santé (13 et 14 octobre), dont l’accès est gratuit, met cette année l’accent sur le sport-santé. De bon augure, à quelques mois des Jeux Olympiques Paris 2024. « 40 % des cancers sont dus à des facteurs de comportement et d’environnement », a rappelé Marc Ychou, directeur général de l’ICM, lors de la présentation à la presse, ce 27 septembre. « Or, si les gènes peuvent évoluer de façon négative au cours de notre vie, ils peuvent aussi changer de façon positive, notamment par la pratique sportive et l’alimentation. » Le médecin a d’ailleurs salué l’affiche de cette 7e édition, une jeune fille courant sur une double hélice représentant l’ADN, qui porte les gènes.

Parmi les thèmes abordés : « Eau : gare à la pollution par les médicaments », « Infirmier.e en cancérologie : un métier en pleine évolution », « Cancer : des armes toujours plus efficaces et précises », « Santé mentale : mais qu’arrive-t-il à nos jeunes ? », « Cancer : améliorer la vie pendant et après la maladie », « Hôpital : tout ce qu’il faut changer », « Dans les coulisses de la préparation des sportifs de haut niveau », « Peut-on encore bien vieillir en France ? », « Innovation médicale : comment garder nos super-cerveaux en France ? »…

Retour des démonstrations

Des keynotes sont également au programme, dont « Innovation : premier bilan du plan France 2030 », par Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement en charge du plan France 2030 et député du Rhône, ou « Répondre aux grands enjeux du numérique en santé » par Dominique Pon, directeur général adjoint de Docaposte.

« À Montpellier, toutes les politiques publiques sont concentrées sur la santé au sens large : environnement, nourriture, sport, médecine, mobilités décarbonées… », souligne Christian Assaf, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole délégué aux politiques sportives. « Et le cluster MedVallée installe un modèle, créant des possibilités de développement pour les initiatives privées. » Il salue, dans la tenue de Futurapolis, « une nouvelle forme d’université populaire, un lieu de vulgarisation de concepts souvent réservés à des spécialistes. Le bien-vivre ensemble commence ici, à Futurapolis. »

D’autant plus que cette édition va voir le retour des espaces de démonstrations, « idéales pour les familles qui s’intéressent à la santé », conclut Étienne Gernelle, directeur du journal Le Point, aux côtés d’Anne Jeanblanc, journaliste santé au Point et responsable éditoriale de Futurapolis Santé.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Christian Assaf (à gauche) et le professeur Marc Ychou, lors de la présentation de Futurapolis Santé 2023, le 27 septembre à l’Opéra Comédie à Montpellier. Crédit : Hubert Vialatte (Agencehv).