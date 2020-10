Futurapolis Santé, événement organisé par le magazine Le Point, aura bien lieu les 9 et 10 octobre à l’Opéra Comédie de Montpellier. Deux jours de rencontres, débats et démonstrations, où il sera quasi-exclusivement question de la pandémie actuelle de Covid-19, son origine, son évolution et ses impacts sur le système de santé français mais aussi à l’international.

Les ateliers de démonstration tourneront autour de la meilleure façon de renforcer ses défenses immunitaires face au virus. Le titre de cette édition, clin d’œil à la devise nationale est d’ailleurs : Liberté, Égalité, Immunité !

L’entrée à l’événement est gratuite, il faut cependant s’inscrire sur le site internet de Futurapolis Santé.