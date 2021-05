Future Intelligence : depuis Toulouse, un sommet en ligne pour une IA à l’européenne

Olivier Flebus, Thierry Berthier [1], pourquoi vous être impliqués dans l’organisation d’un tel événement ?

Olivier Flebus : La nécessité de partager la connaissance et les expériences en matière d’IA ! Mon rôle, au sein de Continental comme dans la Société des ingénieurs de l’automobile (SIA), consiste à animer des communautés autour des sujets intelligence artificielle et mégadonnées, dans une vision pluridisciplinaire. Dans le monde de la mobilité, les experts en IA ne sont pas ceux qui collectent les données, ni les spécialistes des usages. L’écosystème doit se fédérer, nous devons évoluer dans nos manières de travailler ensemble, dans une vision plus collective. Une entreprise, seule, n’est plus en mesure de déployer un service complet. Elle dépend de ressources en données et en savoir-faire de multiples structures.

Thierry Berthier : Je rejoins l’analyse d’Olivier. À partir de 2016 et la création du hub France IA, issu des auditions réalisées dans le cadre du rapport Villani, je me suis intéressé aux questions d’IA dans tous les domaines et en particulier sur les sujets de cybersécurité. En 2019, nous avons lancé une première conférence Intelligence Artificielle : Nouvelles Puissances (IANP), à Paris, qui a réuni près de 100 intervenants, dans un partenariat entre les Régions Ile-de-France et Occitanie. Nous avions imaginé une suite en 2020, reportée pour cause de pandémie. Malgré le format dégradé d’une organisation à distance, nous avons interpelé les experts leaders de chaque segment technologique. Tous ont accepté de participer. Le programme s’est construit autour d’une approche par métier.

Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ?

O.F. : L’IA est une thématique qui divise et suscite de la méfiance. Cet événement veut rassembler tout à la fois les professionnels et le grand public pour mieux apprendre et mieux partager. Les intervenants de tout premier plan que nous avons réunis permettent de relever ce défi.

T.B. : Même s’il reste d’ordre professionnel, l’événement se veut généraliste et accessible au grand public. Les spécialistes français du domaine sont inquiets de la défiance générée par les avancées technologiques. Certes, l’image de l’IA évolue, mais les sondages des dernières années montrent que les Européens, les Français en particulier, continuent de considérer l’IA comme une menace. Un imaginaire s’est créé autour de ces questions. Les moins de 35 ans sont d’ailleurs les plus suspicieux, et les femmes convaincues qu’elles ont moins accès aux postes de direction dans les métiers de la tech. En conséquence, elles se détournent des métiers du numérique. Future Intelligence est une occasion d’échanges ouverts, fédérateurs et multidisciplinaires.

En quoi le grand public est-il une cible ?

TB : Nous avons organisé les tables rondes pour aborder les sujets de manière simple et frontale. L’une par exemple concerne la reconnaissance faciale, qui suscite beaucoup de fantasmes et va être abordée de manière pédagogique pour en montrer tous les aspects. L’intérêt est d’élargir le spectre de croyances en présentant des cas d’usages métiers très concrets où l’IA est active et positive, pour sécuriser et faciliter la vie quotidienne.

OF : Il ne s’agit pas d’une conférence scientifique, nous voulons montrer à travers les métiers et les usages que l’IA est utilisée dans toutes les filières, et parfois même de manière différente dans une même filière. Si je prends l’exemple de l’automobile, l’IA est présente dans les usines, dans les voitures, dans la conduite… Ce n’est pas un sujet confidentiel, il faut favoriser la découverte et montrer la diversité des usages. Le changement est fondamental.

Quels sont les sujets importants à aborder en matière d’IA ?

OF : Je citerais en premier lieu le thème de la confiance. C’est un sujet incontournable dans la filière automobile, il concerne des systèmes critiques avec des conséquences directes sur la sécurité des personnes. En ce sens, la rupture des pratiques est totale, le sujet est nouveau et son acceptabilité une condition de réussite.

TB : L’explicabilité et la confiance sont deux sujets majeurs dans tous les domaines professionnels. Avant de monter dans une navette autonome, il va falloir travailler la traçabilité, l’apprentissage, et créer la confiance !

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Sur les photos : Olivier Flebus et Thierry Berthier. - Crédits : DR.