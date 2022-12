Grandvalira Resorts. Les stations andorranes montrent les muscles

Une très longue conférence de presse en forme de démonstration de force. Les stations de ski andorranes (Grandvalira, Pal Arinsal et Ordino Arcalis), réunies désormais sous la marque globale Grandvalira Resorts, ont fait le bilan de l’année écoulée et ont présenté pendant plus d’une heure leurs perspectives pour 2023. Après un hiver 2021 de quasi-arrêt à cause de la crise sanitaire, la saison hivernale 2022 a été bien meilleure (+521 % de touristes par rapport à 2021 et +3 % par rapport à 2019, année pré-Covid [1]. Si on compte l’ensemble de l’année, l’augmentation du nombre des touristes atteindrait 105 % par rapport à 2021 et 12 % par rapport à 2019. 10 millions de nuitées auraient été comptabilisées en un an.

« 300 kilomètres de pistes, 1500 commerces, 400 restaurants. » Chez Grandvalira Resorts, on aime mettre en avant les chiffres du domaine skiable. Parmi eux, des montants d’investissements assez impressionnants puisque, l’an prochain, ils s’élèveront à 17,5 millions d’euros [2] (12,5 millions d’euros pour Grandvalira, 2,5 millions pour Pal Arinsal et 2,5 millions également pour Ordino Arcalis).

On donne par contre moins spontanément les tarifs des forfaits. On préfère d’abord dire qu’ils sont « dynamiques », c’est-à-dire qu’ils peuvent varier au fil du temps. Le montant au guichet des stations serait de « 60 euros la journée pour le forfait principal ». Mais, « en s’y prenant en avance et sur internet », on pourrait avoir une ristourne « de l’ordre de 15 % ». La création d’une marque unique permet également la mise en place de “Pass”. Avec l’“Andorra Pass”, on peut ainsi accéder aux trois stations andorranes. Les habitués du nord de la principauté (Pal Arinsal et Ordino Arcalis) pourront prendre le bien nommé “Nord Pass” et ceux qui préfèrent le ski de randonnée auront accès au “Mountain Pass”. Des tarifs réduits existent également pour les plus jeunes et les plus âgés.

Andorre face à la transition écologique et à l’inflation

Pour autant, la principauté d’Andorre n’est pas complètement déconnectée de la réalité. Des engagements réels ont ainsi été pris en ce qui concerne la transition énergétique, rappellent Grandvalira Resorts. La principauté « veut réduire de 15 % sa consommation de gaz actuelle ». Des mesures de sobriété ont été mis en place (baisse de température, diminution des éclairages public, etc.). Et, plus intéressant encore, les stations de ski visent« l’autosuffisance énergétique » grâce à des « centrales hydroélectrique » ou « des parcs photovoltaïques ». « Ordino Arcalis est à 100 % autonome, Pal Arinsal à 37 % et Grandvalira à 25 % », assure-t-on chez Grandvalira Resorts.

L’inflation qui touche l’Europe et fait baisser le pouvoir d’achat des ménages n’est pas non plus niée. « L’inflation est un risque. Le secteur peut subir une dévaluation. Mais nous misons beaucoup sur toutes les nouveautés et sur une clientèle plus internationale », avoue Enric Torres, directeur produit et nouveaux projets chez Andorre Tourisme. Les stations de ski d’Andorre font notamment partie de l’Ikon Pass, un abonnement annuel qui permet d’accéder à de nombreuses stations de ski internationales en déboursant 700 euros.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Une complétion de ski à Grandvalira en Andorre. Crédit : Grandvalira Resorts.