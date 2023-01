Grandvalira Resorts s’équipe de points de recharge pour véhicules électriques

Wallbox, fournisseur de solutions de gestion des véhicules électriques et de l’énergie, a annoncé l’installation de vingt points de recharge pour véhicules électriques dans les stations de ski andorranes de Grandvalira Resorts. Les chargeurs, adaptés aux conditions extrêmes allant jusqu’à -25°C, seront alimentés par des panneaux photovoltaïques. Ils sont également connectés à Internet par Wi-Fi et 4G afin de pouvoir contrôler à distance et en temps réel l’état de l’infrastructure et des recharges effectuées.

La station andorrane a annoncé en fin d’année dernière un investissement de 2,5 millions d’euros dans des projets d’autoproduction d’énergie. Elle s’est fixé l’objectif « de réduire sa consommation d’électricité de 15% par rapport à la saison précédente ».

Wallbox est une start-up barcelonaise fondée en 2015 à Barcelone qui compte actuellement plus de 1200 employés en Europe, en Amérique et en Asie. Grandvalira Resorts Andorra est le fruit de l’alliance de toutes les stations de ski d’Andorre (Ordino Arcalís, Pal Arinsal et Grandvalira) avec un total de 303 km de pistes.