Guerre en Ukraine. Un second convoi occitan parti en aide aux réfugiés

Un second convoi humanitaire de la Région Occitanie à destination des réfugiés ukrainiens est parti de Narbonne, le lundi 19 avril au matin. Celui-ci transporte à son bord plus de 200 mètres cube de biens de première nécessité, nourriture, matériel médical et d’hygiène, soit près de 45 tonnes au total. Il doit être acheminé, en partenariat avec la Protection Civile, à Tulcea, en Roumanie. Les denrées transportées seront par la suite dirigées vers la ville d’Ismaïl, située à la frontière avec l’Ukraine, pour être prises en charge par la Défense civile ukrainienne.

En mars dernier, grâce à un premier convoi, plus de 400 mètres cube de dons avaient pu être distribués aux associations œuvrant en Pologne pour venir en aide aux habitants ukrainiens.