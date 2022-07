Haute-Garonne. Granague prête pour la rentrée 2022 avec un lycée flambant neuf

Le lycée Simone de Beauvoir accueillera, dès la rentrée 2022, 1700 élèves à Granague, au nord-est de Toulouse. Soixante-quinze entreprises, pratiquement toutes issues de la région, ont permis de construire ce nouveau lycée de 18.000 m², pour un investissement de 49 millions d’euros.

Kamel Chibli, vice-président de la Région Occitanie délégué à l’Éducation, à l’orientation, à la jeunesse et aux sports et représentant la présidente Carole Delga, s’est dit fier de voir « un projet ambitieux soutenu par la Région concrétisé ». L’élu se félicite également « de la conception environnementale exemplaire du projet et de la volonté de faire de ce nouveau lycée un lieu tourné vers l’avenir et vers plus d’égalité ».

Clément Perié