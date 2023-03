Haute-Garonne. La recyclerie culturelle Artstock ouvre deux lieux en Île-de-France

Créée en 2009 dans le Comminges, au sud de la Haute-Garonne, l’association Artstock s’est spécialisée dans le recyclage et le réemploi de décors du spectacle vivant et de l’événementiel. À Blajan, sur le site d’une ancienne tuilerie, elle récupère les éléments et matériaux de scénographies, accessoires et mobilier que ses fournisseurs, le théâtre du Capitole à Toulouse, la Comédie française et le Vieux Colombier à Paris ou encore les Folies lyriques à Montpellier, mettent au rebut. Dans une logique d’économie circulaire, Artstock les revend aux professionnels comme aux particuliers dans sa « mathériautèque géante » et dans son Ecoboutik de Saint-Gaudens, ouverte en 2022, où elle présente aussi ses propres créations. L’année dernière, la recyclerie culturelle a ainsi collecté quelque 700 tonnes de marchandises, dont 125 provenant de la région Occitanie, avec un taux de valorisation de 96 %.

Ce projet d’innovation sociale a fait d’Artstock l’un des pionniers dans son domaine et un véritable moteur pour la réduction des déchets culturels en France. Mais sa réussite est aussi économique. Soutenue à son installation par la Région Occitanie, qui l’a accompagnée à hauteur de 200.000 euros, et par le Département de la Haute-Garonne pour ses dépenses de fonctionnement (8000 euros), l’association génère aujourd’hui un chiffre d’affaires d’1 million d’euros. « Au lieu de faire appel à des opérateurs privés qui jettent et ne réemploient pas, nos fournisseurs nous rémunèrent pour collecter leurs déchets et nous revendons ensuite la matière. L’ensemble de ces ressources nous permet d’être à l’équilibre. Rien qu’à Blajan, village de 500 habitants, nous générons 10.000 euros de ventes chaque mois », explique Yann Domenge Lab, le fondateur d’Artstock.

Occupation transitoire

Pour avoir plus d’impact encore, l’association qui compte actuellement douze salariés, a décidé « d’exporter » son modèle économique en Ile-de-France où elle prévoit d’ouvrir deux sites ce printemps. Le premier, une matériauthèque de 3000 m2 dans les environs de Levallois-Perret. Cette implantation va s’accompagner de la création d’une boutique de 600 m2, vers Clamart, au sud de Paris.

« En général, les initiatives partent de Paris et ruissellent vers les régions. C’est très rare que les choses se fassent dans l’autre sens. Pour cette opération, nous avons signé un accord avec un opérateur privé qui nous héberge durant cinq ans dans le cadre d’une occupation transitoire. À l’issue de cette période, un autre lieu nous sera proposé. L’idée est de payer des compétences, pas du foncier », précise Yann Domenge Lab, qui ne boude pas son succès après avoir passé de longues années à convaincre les acteurs culturels de l’intérêt écologique et social de sa démarche.

Après la région parisienne, le fondateur d’Artstock, auteur et metteur en scène de métier, regarde déjà vers l’Europe, Berlin ou Milan. « Les besoins sont là-bas aussi. Nous sommes l’acteur historique français le plus stable et le plus autonome financièrement. Nous pouvons tout à fait dupliquer notre modèle à l’international. »

Johanna Decorse

Sur la photo : L’association Artstock a collecté en 2022 quelque 700 tonnes de déchets dont plus de 96 % ont été valorisés. Crédit : Artstock.