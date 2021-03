Haute-Garonne : Trois nouvelles maisons départementales de proximité

Trois nouvelles maisons départementales de proximité vont ouvrir cette semaine en Haute-Garonne dans les communes de Montastruc-la-Conseillère, Verfeil et Nailloux. Depuis décembre 2020, le Conseil départemental déploie son réseau de maisons départementales de proximité, qui comptera à terme quarante points d’accueil sur le territoire. Dans les prochains mois, trois autres ouvriront leurs portes, à Montréjeau (en avril), Léguevin et Cadours (en juin).

Ces lieux permettent aux usagers de retrouver toutes les informations relatives au service public départemental (services transports et restauration scolaires, mission jeunesse, conseillers agro-environnement, conseillers énergie, etc.) mais aussi un accompagnement pour l’instruction et le traitement de leurs dossiers.

Ces nouveaux lieux d’accueil départementaux assurent aussi la distribution des « Pass numériques » (sous la forme de titres de paiement calqués sur le modèle des tickets-restaurant) qui permettent d’accéder à des ateliers de formation pour acquérir les compétences de base en matière de numérique.