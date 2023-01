Hautes-Pyrénées. Intence aide les stations de ski à se réinventer

Face au réchauffement climatique, les stations de ski se voient contraintes de développer un tourisme multi-activités. Depuis Ibos, dans les Hautes-Pyrénées, Intence leur propose un outil qui peut contribuer à la réussite de cette conversion. L’entreprise, créée en 2018 par Alexandre Magnat, accompagne les sites touristiques dans leur digitalisation en créant des expériences visiteurs intelligentes.

« Éditeur de logiciels, Intence propose aux stations de ski un « cross-selling » de leurs activités à partir d’une application sur smartphone ou d’un site internet dédié », indique Alexandre Magnat. Depuis le forfait de ski dématérialisé jusqu’à la réservation de rafting, de balades en télésièges ou d’entrées en thalassothérapie, l’enjeu est alors de fédérer derrière cet outil commun l’ensemble des professionnels concernés pour simplifier le parcours client.

Une solution multi-secteur : montagne, mer, parcs de loisirs, sites industriels

Intence, qui emploie une douzaine de salariés entre ses deux sites d’Ibos et de Chambéry, a débuté ses activités avec la station de Cauterets, leur client historique, bientôt rejointe par Val d’Isère et Avoriaz. « Nos solutions gèrent l’ensemble du parcours client, à la manière d’un ERP dans l’industrie, et incluent une analyse à partir des données visiteurs. Elles s’adaptent très bien à des sites pouvant accueillir plus de trois millions de visiteurs », indique Alexandre Magnat. Intence a ainsi étendu ses activités à des salons, parcs d’exposition, foires ou lieux de culte emblématiques. Les parcs d’attraction, comme Walygator Sud Ouest, près d’Agen, ou Aquaparc, au bord du Lac Léman, et EDF, pour son service de tourisme industriel, figurent au portefeuille clients.

Une croissance financée

Lauréat du prix stratégie de Capitole Angels en 2022, l’un de ses investisseurs, Intence a été récompensé pour sa capacité à résister dans un secteur du tourisme et des loisirs à l’arrêt pendant le Covid. « Personne n’a été mis en chômage technique. Nous avons au contraire innové pour être prêts à accélérer commercialement à la sortie de la crise sanitaire », explique Alexandre Magnat. L’entreprise se projette sur un doublement de son chiffre d’affaires en 2023, à 1 million d’euros. Pour financer sa croissance, elle est en cours de levée de fonds. « Nous avons déjà signé pour un apport de 180.000 euros en provenance de business angels et espérons récolter 300.000 euros supplémentaires d’ici à fin mars 2023 », prévoit Alexandre Magnat. Intence a sécurisé en parallèle 300.000 euros de prêt innovation de Bpifrance et 200.000 euros de prêt bancaire.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Alexandre Magnat, PDG fondateur d’Intence, ancien informaticien, a exercé dans l’industrie avant de créer son entreprise en 2018. Crédit photo : DR.