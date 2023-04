Hygie31 annonce un rapprochement avec Elsker Group

La holding toulousaine Hygie 31 annonce une prise de participation dans Elsker Group. Ce dernier est un acteur européen majeur dans le conseil et l’accompagnement d’enseignes de santé et de bien-être. L’entreprise est située dans les Hauts-de-France et enregistre un chiffre d’affaires de 245 milliards d’euros en 2022.

Avec plus de 500 pharmacies (dont le réseau Pharmacie Lafayette) en France et en Espagne, des magasins de matériel médical et des sites d’e-parapharmacie, Hygie31 est un acteur européen majeur de la santé. L’établissement affiche un chiffre d’affaires combiné supérieur à 2 milliards d’euros en 2022.