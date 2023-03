Immobilier. Montpellier dévoile les lauréats des Folies, cet ambitieux concours architectural

« C’est la Folie du renouveau [1]. À titre personnel, c’est celle qu’il me fallait », a lancé samedi soir Thierry Aznar (ex-Helenis), cofondateur avec François Delmas du promoteur Aeko, au Corum de Montpellier, dans le cadre du Salon de l’Immobilier, après le dévoilement par Michaël Delafosse, maire PS de Montpellier, de la première nouvelle folie architecturale. Cette folie prendra place à l’îlot Vernière, en plein cœur de ville. Architecte : Odile Decq (ODBC, Paris). Ce programme, La Sentinelle, sera dédié aux métiers des arts et artisans d’art. « La Sentinelle donnera du plaisir aux Montpelliérains, pour la regarder ou pour l’utiliser », assure Odile Decq, lors d’une intervention en visio.

Le visuel de cette Folie sera dévoilé mardi au Mipim à Cannes, avec quatre autres projets lauréats. « Les projets sont très engagés sur l’approche écologique de la construction, sur la stratégie bas-carbone, sur la récupération des eaux grises, ce qui a tout son sens vu les périodes de pénurie d’eau que nous traversons », a déclaré Michaël Delafosse. Au total, la Ville de Montpellier compte attribuer treize Folies architecturales dans les prochaines années.

Un concours international relancé en 2020 par Michaël Delafosse

Le mouvement avait été enclenché par l’ancienne maire Hélène Mandroux, au tournant des années 2010, avant d’être stoppé par son successeur, Philippe Saurel (2014-2020). Deux premières Folies sont nées de cette première salve : Folie Divine (2017), puis L’Arbre Blanc, le plus médiatisé. Ce sont d’ailleurs, symboliquement, les architectes de ces deux premières Folies, la britannique Farshid Moussavi et le japonais Sou Fujimoto, qui dévoileront les lauréats des nouvelles Folies, mardi à Cannes.

« Relancer les concours des Folies a été une décision difficile. Nous l’avions fait, et ça s’était arrêté. Pas facile d’être en ayant été », a enchaîné le maire de Montpellier. « Mais les Folies architecturales font partie de l’histoire de notre ville. Ce, dès les 17e et 18e siècles, avec les châteaux de Piscine et d’Alco, le Mas Nouguier… Ces nouvelles Folies contribueront à faire rayonner Montpellier au national et à l’international. Je veux que, partout, on dise qu’il se passe plein de choses à Montpellier, et que les autres métropoles veuillent faire comme ici. »

Les promoteurs immobiliers régionaux se félicitent de ce coup de projecteur apporté sur leur savoir-faire. Non sans y laisser des miettes : « Tout le monde est fatigué. On a tous déposé des dossiers, et mené des oraux. Je pense que les jurys se sont régalés ! », a lancé Laurent Villaret, président de la FPI Occitanie Méditerranée, vendredi lors de la conférence inaugurale du Salon de l’Immobilier (organisateur : Adimo). Il alerte cependant sur l’attention à porter sur « l’équilibre des opérations. On construit plus cher avec la RE 2020, et des contraintes nouvelles sont injectées par la collectivité. Nous demandons par exemple un moratoire sur le logement intermédiaire, le temps de sortir de la crise de l’offre. » Pour Maryse Faye, adjointe au maire de Montpellier déléguée à l’urbanisme durable et à la maîtrise foncière, « nous avons besoin de logements intermédiaires dans les programmes immobiliers. Ils s’inscrivent dans le parcours résidentiel de chacun. »

Hubert Vialatte

Sur la photo : au micro, Thierry Aznar (Aeko), samedi soir au Corum de Montpellier. 4e en partant de la droite : Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Crédit photo : Hubert Vialatte (Agencehv) pour ToulÉco.