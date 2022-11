Immobilier. Cogim et Neocity remportent le Grand prix régional des Pyramides d’Argent

La cérémonie de remises des Pyramides d’Argent de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée (FPI-OM) a rassemblé près de 450 personnes, mardi 18 octobre au FDI Stadium. Le Grand Prix Régional revient à « Odyssée Rive Gauche », programme immobilier neuf porté par les promoteurs montpelliérains Cogim et Neocity Promotion. Présentée au grand public lors du Salon de l’immobilier d’automne, fin septembre à Montpellier, la résidence remporte également le prix de l’Impact sociétal.

Elle comptera « trois bâtiments composés de 161 logements, 1000 m2 de commerces et la French Proptech montpelliéraine sur 3500 m2, un incubateur de start-up dédié aux métiers de l’immobilier », explique Frédéric Rivory, cofondateur de Neocity Promotion. Les architectes sont Jean-Baptiste Miralles, Thomas Landemaine, Jaouen Pitois et Estebe et Cathala. Odyssée Rive Gauche concourra au niveau national pour la Pyramide d’Or et la Pyramide de Vermeil de l’Impact sociétal, le 13 décembre à Paris.

Huit autres programmes ont été récompensés par le jury, parmi un total de cinquante-cinq dossiers de candidature reçus par la FPI-OM. « Ce nombre bat tous les records depuis la création du concours, et ce, malgré la pénurie de foncier », précise Laurent Villaret, président de la FPI-OM. « C’est l’expression de la volonté des promoteurs de la fédération régionale de tirer toujours plus haut la qualité de leurs réalisations et de le faire savoir. Espérons qu’en 2023, ce chiffre sera largement dépassé sous l’effet du choc de l’offre sur la métropole de Montpellier. »

Innovation industrielle, Bim et bas carbone

Parmi les autres lauréats, Icade, Kalelithos et REI Habitat ont décroché le prix du Bâtiment bas carbone (partenaire : EDF) pour leur programme mixte bois/béton So Wood, situé dans la Zac République, à Montpellier (Philippe Bonon, A+ Architecture). Certains promoteurs ont glané deux prix, comme FDI Promotion avec Etic, dans le quartier Cambacérès, à Montpellier (Fontès architecture), pour le prix de l’Immobilier d’entreprise, et Modern’Art (Atelier d’architecture Emmanuel Nebout), pour celui du Grand public. Mais également Vestia Promotion, avec les prix de l’Innovation industrielle et celui de la Conduite responsable des opérations pour sa résidence inclusive à Béziers (Pascal Chaumont PCH Architecture). Enfin, la résidence Cobá (Antoine Assus – BPA Architecture), située à La Grande-Motte et portée par le promoteur Cogedim, remporte le Coup de cœur du jury.

Seul lauréat hors Hérault, Bouygues Immobilier est lauréat du prix de la Stratégie Bim&Data pour sa résidence Rive d’Ô, à Perpignan. Une récompense due à une stratégie Bim (modélisation des informations du bâtiment) permettant une gestion numérique de la copropriété et facilitant le travail du syndic et les prises de décisions pour limiter le coût d’études et d’interventions. « Notre ambition est de concevoir la totalité de nos réalisations en Bim en 2023. Nous sommes convaincus que tout se fera en Bim dans le futur », annonce Christophe Moly, architecte urbaniste (Archiconcept) du programme.

La FPI nationale regroupe près de 660 entreprises de promotion immobilière, dont cinquante-quatre pour la chambre régionale Occitanie Méditerranée.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo de Une : Cogim et Neocity Promotion, lauréats du Grand Prix Régional des Pyramides d’Argent 2022. // Odyssée Rive Gauche, programme lauréat du Grand prix régional des Pyramides d’Argent. Crédits : FPI-OM.