Immobilier. Élodie Moine à la tête de l’agence toulousaine de CBRE

CBRE, acteur majeur du conseil en immobilier d’entreprise, annonce la nomination d’Élodie Moine, 39 ans, à la direction des équipes agence du bureau de Toulouse. Elle succède à Michèle Bellan, qui partira à la retraite en juin 2021 après avoir dirigé CBRE Toulouse pendant vingt-huit ans.

Directrice adjointe des activités transactionnelles depuis octobre 2019, Élodie Moine sera à la tête d’une équipe de sept collaborateurs et continuera à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des entités du groupe présentes à Toulouse (A&T Occupier, Valuation, Property Management, Capital Market, Retail, Design & Poject), représentant au total vingt-deux collaborateurs.

La nouvelle directrice a commencé sa carrière chez CBRE en qualité de consultante bureaux petites et moyennes surfaces à Lyon, puis à Toulouse, où elle a ensuite évolué vers un poste de consultante grandes surfaces. Diplômée d’une double Licence Droit et Droit immobilier et d’une Maîtrise Droit des affaires de l’Université Lyon 3, elle avait complété en 2018 son parcours de formation par un Certificat de Management Stratégie & Performance à la Georgetown University de Washington DC aux États-Unis avant de revenir chez CBRE.