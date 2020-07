Avec la crise aéronautique, quel avenir pour l’immobilier de bureau à Toulouse ?

En début d’année, les acteurs du secteur saluaient le grand retour des investisseurs dans la Ville rose, y compris pour effectuer des achats en blanc. Où en est-on aujourd’hui ?

« Les investisseurs croient toujours en Toulouse, car la ville a des ressources, il n’y a pas qu’Airbus et le nord ouest Toulousain », assure Julie Pasques, la présidente de l’Otie, l’Observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise et directrice chez Arthur Loyd 31. « Néanmoins, ils sont bien sûr alertés par les annonces de plans sociaux qui se succèdent. Pour l’heure, contrairement au début d’année, les investissements en blanc sont à l’arrêt, » observe-t-elle.

Depuis Paris, Yves Gourdin le directeur investissement régions chez CBRE France veut rester optimiste. « L’an dernier dans notre réseau, 40 % des ventes en régions ont été réalisées en Vefa [1]. Ce chiffre sera sans doute en baisse cette année, néanmoins, nous comptons actuellement trente dossiers en commercialisation sur l’ensemble du territoire pour un milliard d’euros d’investissements, dont quatre concernent l’agglomération toulousaine. »

Difficultés pour les opérations « typées aéronautique »

En début d’année, l’Otie annonçait à Toulouse 240.000 m² de bureaux en projet à travers une trentaine d’opérations livrables entre 2021 et 2023 notamment dans la zone aéroportuaire, à Basso-Cambo, Toulouse Aérospace, Saint-Martin Ramassiers et affichaient quelques belles opérations. Par exemple, l’achat en blanc par la foncière Inea au promoteur Icade pour près de 35 millions d’euros, de l’immeuble le Landing de 10.200 m2 à Blagnac.

Désormais, Mathieu Galy, responsable des investissements chez CBRE à Toulouse, préfère rester prudent quant à ces prévisions. « Nous avons en ce moment de très gros volumes présentés au marché, avec le risque que les opérations très « typées aéronautiques » n’aboutissent pas. Car on note beaucoup de vigilance des investisseurs sur la localisation des actifs et déjà des difficultés sur certains programmes. »

La crainte des locaux qui se libèrent

Sur le marché des utilisateurs, l’activité se maintient pour l’heure. « Nous ne notons pas d’impact sur les prix de vente ni sur les loyers, Mais la crise économique provoquera sans doute plutôt la crainte des bureaux vides et des demandes d’accompagnement de locataires en difficultés », pronostique Julie Pasques. Actuellement les loyers des programmes neufs situés en périphérie de Toulouse oscillent entre 150 et 160 €/m2 ; et entre 90 et 140 €/m2 pour le seconde main.

Béatrice Girard

Sur la photo : Les investisseurs hésitent désormais à se positionner sur des actifs « typés aéronautique. » Crédits DR.