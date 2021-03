Immobilier : le marché toulousain peut-il résister face à la crise ?

Malgré une année 2020 chaotique, rythmée de confinements et de rebonds, l’immobilier a gardé le cap jusqu’à présent en Haute-Garonne, avec une hausse des prix de 6% enregistrée dans l’ancien, par rapport à 2019.

Désormais, l’ambiance a bien changé, et 2021 s’annonce sombre. Sur le terrain, les professionnels de l’immobilier évaluent déjà une baisse des ventes de 20 à 30% entre janvier 2020 et janvier 2021.

Un chiffre que les notaires tiennent à tempérer. « La baisse de volume constatée dans les derniers actes enregistrés depuis décembre est plutôt de 1 % », selon Philippe Pailhès, expert immobilier à la chambre des notaires de Haute-Garonne. Il veut rester optimiste. « Les Toulousains sont attentistes, mais nous notons tout juste un tassement des prix de 1% et des prix moyens qui restent modérés à Toulouse, de l’ordre de 3000 euros le m2 dans l’ancien. Ici, le marché n‘est pas élastique, ce qui réduit considérablement les risques d’effondrement », estime-t-il.

Des acheteurs fébriles

Côté acheteurs, malgré tout, l’heure est à la prudence. Après une année d’arrêt presque total du secteur aéronautique, traditionnelle locomotive économique du territoire, les répercussions sur l’immobilier sont réelles. Les cadres se sont mis en retrait et ceux qui poussent encore la porte des agences n’ont plus les mêmes aspirations. « Ils ont revu leurs budgets à la baisse car ils ne souhaitent pas se mettre en difficultés pour un crédit immobilier », note Betty Beille, de l’agence Côté Particuliers aux Minimes. Une impression qui se traduit dans les chiffres. Dans leurs dernières statistiques, les notaires observent des budgets moyens en baisse de 3 à 5% à Toulouse et dans l’agglomération depuis fin 2020.

Globalement le marché s’est crispé avec des acheteurs moins nombreux, des ventes qui tournent court, faute d’obtention de crédit ou en raison d’un licenciement… « Les banques sont devenues plus regardantes et certains clients ont eu du mal à se faire financer ces derniers mois, malgré des taux toujours bas, de l’ordre de 1% sur 20 ans », constate aussi Nicolas Puglièse, le responsable régional Occitanie chez Cafpi.

Mais des investisseurs toujours présents

Côté vendeurs, les demandes d’estimations fleurissent mais peinent à se concrétiser en mises en vente. « Les clients sont inquiets, ils nous sollicitent pour savoir si c’est le moment de vendre et, depuis le début de l’année, l’activité est au ralenti », juge Janine Redon, la présidente de l’Unis Occitanie.

Dans l’hyper-centre, qui reste le quartier le plus cher et le plus recherché, les grands appartements familiaux, affichés entre 5000 et 6000 euros le m2, peinent désormais à trouver preneurs. À ces prix, seules les petites surfaces continuent de trouver grâce, le plus souvent auprès d’investisseurs. La situation est bien plus critique dans le neuf, avec une chute de 47% des ventes à investisseurs et de 40% des ventes à occupants, depuis un an à Toulouse. Ceci alors que les prix sont stables (4150 euros le m2), a mesuré l’Observer de l’immobilier toulousain dans son bilan 2020.

Béatrice Girard

Sur la photo : Depuis le début de l’année, l’immobilier ne fait plus autant rêver les Toulousains préoccupés par la crise. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.