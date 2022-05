Investissement. Hélène-Anaïs Bouscarle, nouvelle responsable RSE de Ixo Private Equity

Ixo Private Equity, société d’investissement dont le siège social est à Toulouse, nomme Hélène-Anaïs Bouscarle en tant que Responsable RSE. Diplômée de la Kedge Business School de Marseille, Hélène-Anaïs Bouscarle possède quinze ans d’expérience dans le domaine de la RSE dans des structures diverses (cabinet d’audit et de conseil, entreprise maritime, banque, etc.). À son nouveau poste, elle aura notamment pour fonction d’analyser les pratiques RSE des entreprises du portefeuille d’Ixo Private Equity, et d’impulser des actions de changement dans celles-ci.

Créée en 2003, Ixo Private Equity a un actif sous gestion de plus de 800 millions d’euros. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 millions d’euros par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Son équipe stable est constituée de vingt-trois personnes, dont quinze investisseurs professionnels.