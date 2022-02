Investissement. Ixo Private Equity fait le bilan de 2021

Ixo Private Equity, société d’investissement dont le siège social est à Toulouse, fait le bilan de son année 2021. Selon un communiqué, elle aurait investi plus de 66 millions d’euros dans les PME et ETI du Grand Sud de la France l’an dernier, soit une hausse de 10 % de ses financements. Elle aurait réalisé sept nouveaux investissements et cédé totalement ou partiellement dix participations.

Le ticket moyen par investissement s’inscrit également en nette hausse, à 9,4 millions d’euros par opération (+49 % par rapport à 2020). À ce jour, la société de gestion est actionnaire de soixante-cinq PME et ETI, toutes situées sur la moitié sud de la France, mais évoluant sur différents secteurs d’activités.

Créée en 2003, Ixo Private Equity a sous gestion plus de 800 millions d’euros. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 millions d’euros par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Son équipe est constituée de vingt-et-une personnes, dont quatorze investisseurs. Le directeur pour la région Occitanie est Jean-Luc Rivière.