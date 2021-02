Hérault. Ionbird veut démocratiser le vol en parapente

Une première en France sur le marché des aéronefs à propulsion électrique. Ionbird (quatre salariés, siège à Buzignargues dans l’Hérault), spécialiste des paramoteurs électriques et créé par Georges Blottin en 2019, prévoit de produire cette année, dans son atelier de Lauret, 200 unités de sa troisième génération de paramoteurs électriques Copilot Exomo. Une accélération permise par l’arrivée de Vick Hayford à la direction exécutive en 2020. L’objectif : rendre le vol accessible à tous en termes de coût et d’utilisation.

Les para moteurs sont ces dispositifs qui s’accrochent au dos et qui, couplés à un parachute ascensionnel, permettent de s’envoler dans les airs. L’innovation du Copilot Exomo est son système embarqué d’assistance au pilotage, encore inexistant sur cette catégorie d’appareil, « que ce soit le vol libre, l’ultra-léger motorisé ou le paramoteur à essence », précise la start-up dans un communiqué. Cette innovation permet de sécuriser le vol linéaire grâce au « vol en palier automatisé », qui entraîne une économie d’énergie et une sérénité pour le pilote. Ce dernier s’affranchit des contraintes du vol (la météo, la topographique ou la technique). Léger et facile à transporter, l’aéronef possède un moteur puissant qui permet un décollage sur n’importe quel terrain et une batterie rechargeable partout, permettant une heure de vol à 35 km/h. Le Copilot Exomo est proposé à la vente à 11.500 euros TTC.

Une levée de fonds de 200.000 euros

S’adressant à des clients particuliers et centres de formation de pilotage, l’entreprise souhaite étendre sa clientèle aux secteurs du tourisme et des usages utilitaires (militaires et sécurité civile), qui présentent tous deux une opportunité de développement pour la start-up et son Copilot Exomo. En mars 2020, Ionbird a intégré l’Open Tourisme Lab et souhaite développer, pour le secteur, une interface connectée interactive de type visière ou lunettes incluant la réalité virtuelle, pour découvrir le patrimoine architectural ou archéologique depuis le ciel. Quant au marché de la sécurité, l’aéronef pourrait bien être une alternative au drone et à l’hélicoptère, car moins coûteux et plus agile. « Si la personne peut être secourue sur place et n’a pas à être transportée, le paramoteur sera suffisant », assure l’entreprise, actuellement en discussion pour étudier les utilisations militaires possibles.

L’entreprise est accompagnée par l’Incubateur IMT Mines Alès et co-accompagnée par IDE Sport (Ad’Occ). Ionbird vient de conclure une augmentation de capital de 200.000 euros auprès d’investisseurs de proximité. Quatre à cinq recrutements sont prévus dans les prochains mois, sur des profils marketing, commerciaux, de production et supply chain.

Hubert Vialatte

Sur les photos : en haut, le système de paramoteur électrique Copilot Exom. En bas, Georges Blottin, fondateur de l’entreprise. Crédits : DR.