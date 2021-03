Irrijardin continue son développement en Occitanie

Irrijardin, enseigne spécialisée dans l’équipement pour la piscine, le spa et l’arrosage de jardin, continue son déploiement en Occitanie avec l’ouverture de son premier magasin franchisé à Castelnaudary (11). Benjamin et Charlie Molveau, anciens gérants en boulangerie, ont ouvert leur premier magasin Irrijardin de l’année ce mercredi 4 mars. Les nouveaux franchisés ambitionnent de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 800.000 euros sur les dix-huit prochains mois d’exercice.

Le groupe Irrijardin, 58 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, possède désormais 114 magasins, dont 99 franchisés, et prévoit sept autres ouvertures cette année. Créé en 1989 près de Portet-sur-Garonne, le groupe connaît une croissance constante avec une moyenne de six à sept ouvertures par an.