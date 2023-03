Le réseau Irrijardin va continuer à s’étendre en 2023

L’enseigne haut-garonnaise Irrijardin, spécialisée dans l’équipement de piscines, spas et d’arrosage, dresse un bilan positif de l’année 2022. Elle revendique l’ouverture de dix nouvelles franchises et le recrutement de 102 personnes. Depuis cinq ans, le groupe aurait connu une croissance de 80 % de son chiffre d’affaires. Irrijardin prévoit pour 2023 un chiffre d’affaires enseigne prévisionnel de 138.420 euros. L’année devrait aussi être marquée par l’ouverture de dix nouveaux magasins en France, dont trois par des franchisés possédant déjà un magasin. Un Irrijardin devrait ouvrir à Marrakech au mois d’avril, une première ouverture internationale pour l’enseigne.

Après l’ouverture d’une première plateforme logistique au siège social du groupe à Noé fin 2021, une nouvelle plateforme a été inaugurée début mars à Meaux (77) pour anticiper la livraison de ses futures implantations dans le nord de la France et de l’Europe. Du côté des ressources humaines, depuis deux ans, Irrijardin porte une attention toute particulière à l’aménagement de son nouveau siège à Noé, dont la fin des travaux est prévue en juin 2023. Ce « campus » comprendra des bureaux plus grands, un mobilier plus moderne, une salle de sport, etc.