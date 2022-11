Irrijardin va poursuivre son développement en 2023

Irrijardin, entreprise haut-garonnaise spécialisée dans les équipements pour piscine, spa et arrosage, va poursuivre son développement l’an prochain. Après l’ouverture de onze nouvelles franchises en 2022, une dizaine de nouvelles ouvertures sont prévues en 2023, à Poitiers (86), Alès (30), Arras (62), Palaiseau (91), Nantes (44), Laval (53), Brétigny-sur-Orge (91), Châlons-en-Champagne (51) et Quimper (29). Quatre reprises de magasins sont également prévues dans le sud-est, l’ouest et l’est de la France.

Irrijardin est née en 1989 à Portet-sur-Garonne et son siège est actuellement à Noé, en Haute-Garonne. Il possède quinze magasins en propre. Depuis deux ans, le groupe voit l’ouverture d’une dizaine de franchises chaque année. Pour le développement de celles-ci, Irrijardin met également à disposition des collaborateurs de son siège sur des sujets variés (marketing, numérique, ressources humaines, service après-vente, etc.).