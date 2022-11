Jacques Groison nommé au poste de directeur général adjoint d’Arterris

Après avoir été nommé directeur du Pôle Agricole de la coopérative Arterris en début d’année, Jacques Groison est nommé au poste de directeur général adjoint. Il agira aux côtés de Christian Reclus, directeur général.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en sciences et technologies des industries alimentaires de Polytech Montpellier, Jacques Groison a évolué durant presque vingt ans dans le secteur des semences. Il débute sa carrière au sein du groupe international Syngenta. En 2015, il intègre le conseil d’administration de MAS Seeds, pôle semences du groupe Maïsadour, avant d’évoluer en 2019 vers le poste de directeur général.

Arterris est un groupe coopératif d’agriculteurs dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la Région Sud. Il fédère plus de 15.000 agriculteurs qui représentent plus de 350.000 hectares de cultures. Le groupe, organisé autour de trois pôles (agricole, agroalimentaire et distribution grand public) aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,2 milliard d’euros pour l’exercice 2021-2022 et peut compter sur une équipe de plus de 2300 salariés.