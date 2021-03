Julien Pinna, nouveau délégué du Medef Haute-Garonne

Le Medef Haute-Garonne vient de nommer Julien Pinna comme délégué général. Il prend la suite de Sébastien Vignette, en poste depuis 2017.

Âgé de 36 ans, Julien Pinna est arrivé jeune à Toulouse pour rejoindre le Creps en sport étude cyclisme. Après un BEP en maintenance des systèmes automatisés et dessin industriel et un Deug d’aménagement des territoires, il s’engage très tôt en politique. En 2011, il débute en tant que rédacteur territorial du cabinet du président Martin Malvy (PS) au sein du conseil régional Midi-Pyrénées et devient conseiller territorial, de 2013 à 2017. Il collabore en 2017 avec la députée de la neuvième circonscription de Haute-Garonne, Sandrine Mörch (LREM) et rejoint l’équipe d’un autre député à la majorité, Mickaël Nogal, (quatrième circonscription de Haute-Garonne) en 2019.