L’Aéroport de Toulouse-Blagnac fait le bilan de 2021

L’Aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB) a présenté ses résultats de l’an passé. Le trafic annuel se serait établi à 3,82 millions de passagers (soit à 39,7 % du référentiel de 2019). Le premier semestre aurait été encore très impacté par les restrictions de déplacement (trafic à 20,5 % de 2019). C’est au deuxième semestre que l’aéroport aurait connu une reprise nette (58,3 % de 2019).

C’est logiquement le trafic domestique qui aurait été plus résistant (49,9 % de 2019) que le liaisons internationales (29,3 % de 2019). Le trafic intérieur représente 63,5 % du trafic total de l’aéroport. La ligne la plus fréquentée serait Toulouse-Orly avec 1 million de passagers. Côté compagnies aériennes, Air France demeurerait majoritaire en assurant 57,8 % du trafic domestique. Le trafic fret et poste a été moins touché. En 2021, son activité atteindrait 70 % de celle de 2019 avec 47.563 tonnes traitées.

Le chiffre d’affaires s’élève pour ATB à 90,5 millions d’euros en 2021 (il était de 84.4 millions d’euros en 2020).