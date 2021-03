L’Agence de l’eau Adour-Garonne pilote un projet international d’accès à l’eau potable

2,1 milliards de personnes (soit 25% de la population mondiale) n’ont pas accès à l’eau potable et 4,5 milliards de personnes sont confrontés à des problèmes d’assainissement de l’eau. Les six agences de l’eau françaises, conscientes du problème, participent à le régler à travers l’appel à projets « Eau et solidarités internationales ». Depuis 2005, la loi dite Oudin-Santini autorise en effet les collectivités, syndicats et agences de l’eau à consacrer jusqu’à 1% de leur budget eau et assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans ces secteurs.

En 2021, ce sont dix-neuf territoires qui sont ciblés. Parmi ces zones, l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb, le bassin du Nil ou encore l’Asie du Sud-Est. C’est l’Agence de l’eau Adour-Garonne, dont le siège est à Toulouse, qui coordonnera la réalisation des projets retenus [1].

Des aides attribuées en décembre

« 15 millions d’euros ont été mobilisés au total pour “un effet levier” de 30 millions d’euros d’investissement par an. L’objectif, maintenant, est d’accentuer cet effet levier, pour passer à 50 millions d’investissement », indique Guillaume Choisy, directeur général de l’agence de l’eau Adour-Garonne. ONG, associations et collectivités peuvent postuler à partir du site des Agences de l’eau jusqu’au 30 juin.

Une première phase de sélection aura lieu en septembre 2021. La sélection finale et l’attribution des aides a lieu en décembre 2021. Ces enveloppes financières pourront atteindre, selon les agences de l’eau, « 70 % du coût des opérations prévues sur ces territoires ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Guillaume Choizy, directeur de l’agence Adour-Garonne. Crédits : DR