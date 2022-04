L’École d’ingénieurs de Purpan va sensibiliser les lycéens à la réduction des produits phytosanitaires

Durant le mois d’avril, dix classes de seconde et de première de quatre lycées de la région toulousaine seront accueillies au sein du Campus de Lamothe, l’exploitation agricole de l’École d’ingénieur de Purpan, afin d’être sensibilisés à la réduction des produits phytosanitaires. C’est au cours de trois ateliers qu’ils pourront découvrir « des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement ». Le Campus de Lamothe est engagé dans plusieurs réseaux et programmes pour une agriculture plus durable, dont le dispositif Ecophyto’TER. Ce dernier s’inscrit dans un plan plus large Ecophyto II+ (2020-2025), qui réaffirme « l’objectif de réduction de 50 % du recours aux produits phytopharmaceutiques, à l’horizon 2025, en France ».

Située à Toulouse, l’École d’ingénieurs de Purpan a été créée en 1919 par des agriculteurs et des éducateurs jésuites. Elle forme des étudiants dans plusieurs domaines (sciences du vivant, agriculture, agroalimentaire, marketing, management, etc.). Elle accueille chaque année plus de 1300 étudiants dans ses différentes formations (du Bac+3 à Bac+6) et compte, sur ses deux campus, près de cent-cinquante salariés dont soixante-dix enseignants-chercheurs et dix laboratoires de recherche de haut niveau.