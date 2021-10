L’Héraultais Profils Systèmes investit 13,5 millions d’euros dans son outil industriel

C’est un investissement industriel significatif dans l’Hérault. Profils Systèmes, gammiste aluminium spécialisé dans les profilés aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment, annonce le 1er octobre une nouvelle tranche d’investissement de 13,5 millions d’euros sur son site de Baillargues (à l’est de Montpellier). Elle intervient après une première tranche de 8 millions d’euros lancée fin 2018, qui avait servi à la construction d’un nouveau bâtiment de 5000 m2 et l’installation d’une nouvelle chaîne de laquage vertical, mise en service en février 2020 et ayant créé quarante emplois supplémentaires (sur 400 salariés).

Ce nouvel investissement sera consacré à l’extension du bâtiment industriel pour 5000 m2 supplémentaires, portant la surface totale à plus de 53.000 m2, et à l’installation d’une deuxième presse d’extrusion pour ses profilés aluminium. « Au total, près de 22 millions d’euros auront été investis en trois ans pour accompagner la croissance de Profils Systèmes, qui vise une augmentation de 25% en volume sur l’année 2021. Cette augmentation est portée par un marché dynamique d’amélioration de l’habitat post-pandémie et l’utilisation croissante du matériau aluminium dans la construction architecturale pour l’ensemble de ses qualités environnementales, dont son recyclage à l’infini », fait valoir l’entreprise.

Soixante créations d’emplois

Ces investissements permettent d’augmenter l’ensemble des capacités de production d’extrusion et de laquage des profilés pour ses gammes de produits destinés aux marchés de l’habitat résidentiel et tertiaire (fenêtres, baies coulissantes, vérandas, pergolas, façades, gazébo...), d’améliorer la satisfaction de ses clients et engendrer la création de plus de soixante emplois supplémentaires.

Profils Systèmes bénéficie du Label Fabrication Française depuis 2013 et est membre de la French Fab depuis 2017. Cet investissement dans les dernières générations d’outils de production va renforcer les performances bas carbones de ses profilés pour ses produits aluminium (à noter que Profils Systèmes satisfait à la démarche Alu+C).

L’entreprise héraultaise, qui se démarque de la concurrence par le design de ses produits et une politique d’innovation dynamique, a obtenu sur l’année 2021 de nombreuses certifications : Qualité Iso 9001, Sécurité Iso 45001, Environnementale Iso 14001. Et, dernièrement, Cradle to Cradle® - C2C - Bronze, pour ses gammes de profilés fenêtres et coulissants et murs-rideaux. Cette certification vérifie l’impact des produits sur l’économie circulaire.

Créé en 1984 en Belgique où l’entreprise possède son siège, Corialis est aujourd’hui l’un des premiers fabricants européens de profilés en aluminium vendus aux installateurs de fenêtres, portes, vérandas et murs-rideaux, de petites et moyennes tailles, sur les marchés de la construction neuve et de la rénovation. Avec 600 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et 2700 collaborateurs répartis sur ses huit sites de production (Belgique, France, Portugal, Pologne, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Serbie, La Réunion), le groupe bénéficie d’un rayonnement international. Profils Systèmes a été fondé par Christophe Derré, son actuel président. Son directeur général est Aymeric Reinert.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Le site de Profils Systèmes, à Baillargues, va être agrandi avec un nouveau bâtiment de 5000 m2. Crédit : Profils Systèmes.