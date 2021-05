L’IPI propose une formation d’ingénieur infrastructure cloud en partenariat avec Capgemini

Alors qu’ils collaborent depuis trois ans pour l’insertion professionnelle grâce au dispositif d’alternance, ce nouveau partenariat aura pour objectif d’accompagner des jeunes étudiants alternants vers un secteur en constante évolution qui peine à trouver les compétences adaptées et spécifiques. Avec plus de 2000 offres d’emploi au 4eme semestre 2020 (dont 300 en Occitanie), le métier d’ingénieur infrastructure cloud est effectivement de ceux les plus recherchés. C’est dans ce contexte que les deux entités ont créé le parcours de formation d’Expert en ingénierie et intégration Infrastructures et Cloud, sans précédent sur le marché en matière d’innovation technologique et pédagogique.

Pour sa première promotion, l’Institut de Poly-Informatique recrutera une classe entière de 20 personnes. Un niveau d’entrée bac+3 validé dans le numérique est requis. Proposant une alternance de deux ans, le parcours soutiendra un rythme d’une semaine par mois en cours. Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’à la fin du mois de juillet, pour une rentrée prévue en septembre 2021.

