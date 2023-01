L’application d’Idealys à Montpellier permet de gérer sa consommation d’énergie chez soi

Fin janvier 2023, deux immeubles connectés seront livrés dans le nouveau quartier Eureka à Castelnau-le-Lez. Les locataires auront accès à une application développée par Idealys, société montpelliéraine. Avec cette application, ils pourront suivre leur consommation en eau chaude, en eau froide et en électricité.

Ils auront aussi accès à une plateforme communautaire pour parler avec leurs voisins et leur syndic. Des articles, vidéos, photos incitant à moins consommer d’énergie tout en expliquant le pourquoi du comment seront diffusés sur cette plateforme. Le but est de faire prendre conscience aux habitants de leur consommation d’énergie et faire changer leurs habitudes sur le long terme.

Avoir la main sur sa consommation d’énergie

Ce qui sera utilisé dans le quartier Eureka, ce n’est que la version de base de l’application proposée par Idealys, qui travaille sur 6200 logements à Montpellier. Logements neufs ou en rénovation.

Dans la version améliorée, les occupants d’un immeuble peuvent avoir la main sur leur consommation d’eau, d’électricité, de chauffage ou de gaz. C’est-à-dire qu’ils peuvent contrôler et programmer leurs appareils. Il suffit d’installer un thermostat connecté dans le logement.

Par exemple, ils peuvent « couper l’utilisation d’électricité de la télé ou de la box internet pendant la nuit », explique le cofondateur d’Idealys, Michael Lalande. La multiplication de petites actions comme celle-là peut « permettre d’économiser 25 euros par mois sur une facture de 150 euros ». Et ç’a surtout un réel impact environnemental. Avec un geste simple et une application facile d’utilisation, on peut atteindre 30 % d’économie d’énergie par foyer. Dans la version complète de l’application, on peut aussi contrôler l’interphone et l’accès au bâtiment depuis son téléphone portable.

Une application à la charge de ceux qui vivent dans les logements

L’application a un prix. Et l’opération doit être payée par les occupants des logements. Donc soit les locataires, soit les propriétaires qui habitent dans leur appartement. C’est souvent ce qui freinait les représentants d’immeubles auparavant. « Sauf qu’avec le prix de l’électricité qui augmente et la crise qu’on vit actuellement, il y a forcément plus d’intérêt à investir dedans à présent », se réjouit Michael Lalande.

Il faut compter 3 euros par mois pour la version de base. 5 euros par mois pour la version améliorée. Et 6 euros par mois pour la version complète.

Morgane Guiomard

Sur la photo : Michaël Lalande, directeur général d’Idealys. Crédits : Idealys