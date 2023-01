La savonnerie de la Castelle fabrique des savons naturels à Villetelle

Des savons naturels et faits maison à Villetelle, dans l’Hérault. Elsa Domard Le Clerc a travaillé 15 ans en tant que responsable de rayons beauté dans des magasins bio. En 2019, elle veut créer un FabLab, un laboratoire partagé pour apprendre aux gens à fabriquer leurs propres produits cosmétiques. Entre temps, la pandémie de covid-19 est passée par là et elle a réorienté son projet.

Elle se forme et lance début 2022 ses propres savons avec la savonnerie de la Castelle. Et on peut dire que c’est du fait maison car Elsa Domard Le Clerc a créé son laboratoire de fabrication aux normes directement chez elle, à Villetelle, à l’âge de 36 ans.

Des savons naturels

Elsa Domard Le Clerc se fixe une seule règle : « utiliser des produits naturels pour mes savons. » Ils sont composés d’huiles végétales et de corps gras solides : « de la coco pour que ça mousse » notamment.

Elle veut produire le moins de déchets possible et c’est pour ça qu’elle utilise des « colis en cartons récupérés de la biocoop » et que les étiquettes sont « faites en papier ensemencé de graines de fleurs sauvages. On peut donc les semer dans notre jardin pour que ça devienne des fleurs. »

La Villetelloise vend donc des savons et du shampoing solide pour les humains. Mais aussi du shampoing pour les chiens ! Elle n’a pas oublié son envie de transmettre ses connaissances. Elle propose des ateliers pour les enfants pour apprendre à créer son propre savon, accessible dès 4 ans.

Morgane Guiomard

Sur la photo : La savonnerie de la Castelle vend des savons naturels faits maison. - Elsa Domard Le Clerc