L’application montpelliéraine Letsho met en avant les boutiques indépendantes autour de soi

Pour le moment, l’application en est à sa phase de lancement. Toutes les boutiques de communes de la métropole de Montpellier peuvent s’inscrire et indiquer les vêtements qu’ils ont en stock pour y être référencées. Au début de l’année 2023, les clients pourront s’identifier sur Letsho. Entretien avec l’inventrice de Letsho, Vanessa Guerraoui.

Comment fonctionne votre application Letsho ?

C’est une application qui facilite le shopping des utilisateurs. Les utilisateurs définissent leur recherche. Vous recherchez par exemple un pull bleu à fleurs, vous ne savez pas où le retrouver, l’application va vous proposer toutes les boutiques autour de vous qui proposent le produit de votre choix.

Vous allez pouvoir faire une recherche par produit ou par boutique. Si on fait une recherche par produit, vous avez une proposition d’articles qui correspondent à votre recherche. Vous pouvez cliquer sur les produits. Si le produit vous plaît, vous pouvez l’enregistrer.

Vous pouvez aussi découvrir la boutique à laquelle est rattachée le produit. Si la boutique vous plaît, vous pouvez vous y abonner. Une fois abonné, vous allez recevoir toutes les notifications lorsqu’il y a un événement lié à la boutique, comme des soldes, une nouvelle collection.

Quelles sont les boutiques que vous allez valoriser sur cette application ?

Vous pouvez retrouver toutes les boutiques autour de vous. Celles que nous valorisons chez Letsho ce sont les boutiques indépendantes, les boutiques de créateurs. Parce qu’aujourd’hui, ce sont principalement les victimes de la concurrence qui est Internet, ou des centres commerciaux, qui sont bien plus faciles d’accès que les petites boutiques indépendantes.

Comment avez-vous fait ce travail de recensement des boutiques, notamment à Montpellier, mais aussi dans la métropole ?

Pour les trouver, on a eu une base de données via la CCI de l’Hérault sur l’ensemble des boutiques du département. On les contacte par téléphone dans un premier temps. Et ensuite, on se déplace dans les boutiques pour rencontre les gérants. On leur explique le concept. Donc il y a vraiment différents types d’échanges avec les boutiques.

Ensuite, ce sont elles qui vous disent quels sont les produits qu’elles ont en boutique ? Comment faites-vous pour que ce soit actualisé ?

Les boutiques utilisent principalement le site web, elles sont formées aussi. Et puis on les forme à l’utilisation de leur espace boutiques sur l’application. Elles diffusent elles-mêmes leurs produits. Elles ont le choix : soit elles actualisent leur espace de façon indépendante, soit, si elles ont besoin d’aide, elles peuvent faire appel à Letsho et on les assiste.

Vanessa Guerraoui. Pourquoi avez-vous eu l’idée de lancer cette application qui valorise les boutiques du centre-ville ?

Je suis partie de ma propre problématique. Quand je recherchais un article de mode, c’était assez compliqué de savoir dans quelle boutique me diriger. Et puis, en me penchant sur la question, je me suis rendue compte que je n’étais pas la seule. Donc j’ai travaillé sur une solution parce que je voulais vraiment répondre à ce problème.

Quand est prévue la sortie de cette application ?

L’application sera disponible en début d’année pour les utilisateurs. Elle est d’ores et déjà disponible pour les boutiques de mode pour qu’elles puissent recenser leurs produits et recenser leurs boutiques.

Propos recueillis par Morgane Guiomard

Crédits photo : DR