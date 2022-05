L’attractivité de l’Occitanie passe par les territoires

En 2021, l’Occitanie conforte sa position très attractive en matière d’investissements français et étrangers. L’agence Ad’Occ a permis d’accueillir quarante-six projets, pour un total d’investissement estimé à près de 200 millions d’euros. Si les métropoles maintiennent leur attractivité (dix-huit nouveaux projets à Toulouse, dix à Montpellier), le dynamisme est du côté des territoires, qui bondissent de 50 %. Bien qu’impactée par la pandémie, la filière aéronautique et spatial est celle qui rassemble le plus d’investissements (treize projets) et contribue le plus aux créations d’emplois. Le numérique suit avec sept projets, et trois secteurs en totalisent cinq chacun : la logistique, l’environnement/les énergies, et la santé.

La Région se réjouit que son engagement pour la réindustrialisation de son territoire et le développement de filières d’avenir porte ses fruits à travers l’agence Ad’Occ, qui a détecté malgré la crise 571 projets. Par ailleurs, vingt-huit entreprises régionales ont poursuivi leur développement : +12 par rapport à l’année précédente.

Quelques exemples d’implantation et d’extension en Occitanie : Soprema, (étanchéité BTP), va implanter une nouvelle usine à Saint-Gilles (30) et Universal Hydrogen (sous-traitant aéronautique), à Toulouse, pourrait décliner sa technologie aux transports maritimes et routiers. Certaines multiplient les créations de postes, comme l’entreprise espagnole CAF (conception, fabrication et maintenance de véhicules et composants pour les systèmes ferroviaires) qui pense créer 225 emplois à Bagnères-de-Bigorre d’ici 3 ans ou l’Américain Qorvo, (composants et solutions de radiofréquence) avec une centaine d’emplois prévus à Toulouse. D’autres sociétés poursuivent leur développement telles que Aumerial (éditeur de logiciel) en Lozère, Onet (démantèlement nucléaire) dans le Gard et So-Biogaz (méthanisation agricole) en Haute-Garonne.